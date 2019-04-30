، عجائب سوق السفر بالجناح الروسي.. "اضرب المدفع" و"وذق الشاشليك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عندما تشاهد الجناح الروسي بملتقى سوق السفر العربي، تشاهد مدينة سانت بطرسبرغ وعروضها السياحية والترفيهية والعلاجية والصحية، بالإضافة إلى عروض رفاهية روسيا التي ستتمحور حول الجوانب التاريخية والثقافية لروسيا،

توفر "رفاهية مجموعة من الجولات والأنشطة المختارة بعناية، وهذا يشمل جولات سياحية رائعة لزيارة المتاحف مع دليل شخصي خبير، وحفلات استقبال في سفينة أوروا الأسطورية، التي أصبحت متحف وقصر كاثرين.

كما تشمل تجربة إطلاق المدفع المثيرة أثناء القيام بجولة في قلعة بطرس وبولس التاريخية، كما لا بد عند زيارة الجناح تذوق الشاشليك؛ وهو من أحلي وأشهر المأكولات في روسيا لإبداع المطبخ الروسي في المشويات بمختلف أنواعها، وتتبيلتها المعتمِدة على الأعشاب، ويعتبر الشاشليك أكلةً روسية مميزة؛ والقيام بجولة سياحية على متن مروحية في القصر الرئاسي المعروف أيضًا باسم "قصر كونستانتينوس".

وسيحظى هواة الفن برحلة خاصة إلى مزاد المتحف لاستعراض التحف الفنية المعروضة، وستتاح لهم فرصة شراء الروائع الفنية من مجموعات المتحف الشهيرة عالميًّا، في حين سيحظى هواة الصيد بتجربة خاصة يمارسون خلالها هواية الصيد التي تشتهر بها روسيا؛ كالغزلان والطيور والأغنام والدببة. ويتوج كل هذا الاستمتاع بخدمة سيارة الليموزين الفاخرة مع مرشد سياحي خاص، والإقامة في أجنحة فخمة والتحليق عاليًا في طائرات مروحية كوسيلة من وسائل النقل.

وتعدّ سانت بطرسبرغ واحدة من أجمل مدن العالم، وحازت على جائزة أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2018، وكذلك أفضل وجهة سياحية من أوروبا، ووجهة تراثية رائدة من أوروبا لعام 2018 من "جوائز السفر العالمية"، وتفتخر المدينة بمكانتها كموقع تاريخي مهم وبمعالمها التراثية الأخرى المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.