، ضربة موجعة.. مقتل قيادي حوثي كبير وعدد من مرافقيه في البيضاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف استهدفت الميليشيا في المحافظة

قُتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدد من مرافقيه، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب البيضاء وسط البلاد، فيما يشكّل ذلك ضربة موجعة للميليشيا تُضاف إلى الخسائر التي مُنيت بها في الفترة الأخيرة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للميليشيا في قانية، المدعو "أبو سلطان الخولاني"، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبد الله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر الميليشيا.

على الصعيد نفسه استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بعدد من الغارات الجوية، اليوم؛ ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات تركزت على مواقع للميليشيا في جبل الجماجم، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.