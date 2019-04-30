، ينتمون للمخلوع.. المجلس العسكري بالسودان يقبل استقالة 3 من أعضائه ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أعقاب اتهامات وُجهت لهم

تمضي الأحداث في السودان بشكل متسارع؛ حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والاثنان الآخران هما: الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد تقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق: إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.