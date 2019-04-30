، ينتمون للمخلوع.. المجلس العسكري بالسودان يقبل استقالة 3 من أعضائه ،

- 1/2
- 2/2
تمضي الأحداث في السودان بشكل متسارع؛ حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والاثنان الآخران هما: الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد تقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.
وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق: إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.
ينتمون للمخلوع.. المجلس العسكري بالسودان يقبل استقالة 3 من أعضائهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
تمضي الأحداث في السودان بشكل متسارع؛ حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والاثنان الآخران هما: الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد تقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.
وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق: إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
08:17 PM
في أعقاب اتهامات وُجهت لهم
تمضي الأحداث في السودان بشكل متسارع؛ حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والاثنان الآخران هما: الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد تقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.
وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق: إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.
، ينتمون للمخلوع.. المجلس العسكري بالسودان يقبل استقالة 3 من أعضائه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ينتمون للمخلوع.. المجلس العسكري بالسودان يقبل استقالة 3 من أعضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.