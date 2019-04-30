، خالد بن هيف آل مغيب يتقلد رتبة رئيس رقباء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة بترقيته

قلد قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، العميد ركن عبد الرحمن بن سعيد القحطاني، اليوم، بمكتبه، خالد بن هيف آل مغيب، رتبة رئيس رقباء.

جاء ذلك بعد صدور قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري، بترقية "القحطاني".

ورفع الدكتور علي بن هيف آل مغيب التهنئة إلى أخيه رئيس الرقباء خالد، سائلاً المولى - عز وجل - أن تكون هذه الترقية حافزًا له نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.