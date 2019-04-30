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قلد قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، العميد ركن عبد الرحمن بن سعيد القحطاني، اليوم، بمكتبه، خالد بن هيف آل مغيب، رتبة رئيس رقباء.
جاء ذلك بعد صدور قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري، بترقية "القحطاني".
ورفع الدكتور علي بن هيف آل مغيب التهنئة إلى أخيه رئيس الرقباء خالد، سائلاً المولى - عز وجل - أن تكون هذه الترقية حافزًا له نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
خالد بن هيف آل مغيب يتقلد رتبة رئيس رقباءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
قلد قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، العميد ركن عبد الرحمن بن سعيد القحطاني، اليوم، بمكتبه، خالد بن هيف آل مغيب، رتبة رئيس رقباء.
جاء ذلك بعد صدور قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري، بترقية "القحطاني".
ورفع الدكتور علي بن هيف آل مغيب التهنئة إلى أخيه رئيس الرقباء خالد، سائلاً المولى - عز وجل - أن تكون هذه الترقية حافزًا له نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
08:10 PM
بعد قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة بترقيته
قلد قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، العميد ركن عبد الرحمن بن سعيد القحطاني، اليوم، بمكتبه، خالد بن هيف آل مغيب، رتبة رئيس رقباء.
جاء ذلك بعد صدور قرار قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء محمد بن مقبول العمري، بترقية "القحطاني".
ورفع الدكتور علي بن هيف آل مغيب التهنئة إلى أخيه رئيس الرقباء خالد، سائلاً المولى - عز وجل - أن تكون هذه الترقية حافزًا له نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، خالد بن هيف آل مغيب يتقلد رتبة رئيس رقباء ،
المصدر : الخليج 365
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