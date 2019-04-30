، ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويناقش عدداً من الموضوعات التنموية ،

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن الطلبات المقدمة من اللجنة الوطنية للصناعة.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويناقش عدداً من الموضوعات التنمويةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-30
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن الطلبات المقدمة من اللجنة الوطنية للصناعة.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
07:48 PM
اتخذ حيالها التوصيات اللازمة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن الطلبات المقدمة من اللجنة الوطنية للصناعة.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
، ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويناقش عدداً من الموضوعات التنموية ،
المصدر : الخليج 365
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