، "تركي بن هذلول" يتفقد مشروع متحف نجران الإقليمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه باهتمام القيادة بالقطاع السياحي في المملكة

نوه أمير منطقة نجران بالنيابة، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالقطاع السياحي في مناطق المملكة كافة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لمشروع متحف نجران الإقليمي، الجاري تنفيذه على 30 ألف متر مربع، شكلت مساحة البناء منها سبعة آلاف متر مربع، بالإضافة إلى المواقف والنافورة والمداخل والمخارج بتكلفة تجاوزت 56 مليون ريال، ويضم سبع قاعات، وصالة للعروض، ومعامل ترميم، ومكتبة، وساحات للفعاليات، ومطعمًا وكافتيريا.

واستمع الأمير تركي بن هذلول، إلى شرح مفصل عن مراحل سير المشروع وما جرى إنجازه، قدمه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران، صالح بن محمـد آل مريح.

وقال إن مشروع متحف نجران الإقليمي، سيكون واجهة حضارية مهمة للمنطقة التي تزخر بمقومات سياحية وتاريخية، ما جعلها واجهة سياحية للكثير من الزوار من داخلها وخارجها، للاطلاع على ما تحتويه من آثار عريقة.

وأشاد بجهود منسوبي فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود في إنجاز أعمال مشروع المتحف والمشاريع السياحية الأخرى والانتهاء منها في الوقت المحدد لها.