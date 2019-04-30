، ما الذي يعنيه تصنيف الولايات المتحدة الإخوانَ تنظيمًا إرهابيًّا؟.. هذا ما ستواجهه "الجماعة" دوليًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان البيت الأبيض أن المسألة تمر حاليًّا عبر الأُطُر الداخلية

تسير الولايات المتحدة الأمريكية بخطوات واسعة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا أجنبيًّا، وذلك بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي أكدت في تصريحات صحفية أن مسألة تصنيف الإخوان منظمةً إرهابية تمر حاليًّا عبر الأطر الداخلية.

ولكن لكي تصنف الولايات المتحدة جماعةً ما أو تنظيمًا معينًا إرهابيًّا، فإن ذلك الأمر يتم عبر مراحل معينة لكي يصدر التنصيف النهائي؛ وهو ما فسرته المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض سارة ساندرز بالأطر الداخلية؛ أي إن البلاد أخذت بالفعل خطوات وإجراءات فعلية نحو تحقيق هذا الأمر.

الإجراءات الأمريكية

تعرف وزارة الخارجية الأمريكية -وبحسب موقعها الإلكتروني الرسمي- المنظمة الإرهابية الأجنبية بأنها: تلك المنظمات الأجنبية التي يحدّدها وزير الخارجية وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، بصيغته المعدلة.

ويشير الموقع الرسمي إلى أن ذلك التصنيف يلعب دورًا مهمًّا في مكافحة أمريكا للإرهاب، مؤكدًا أنها وسيلة فعالة لتقليص الدعم للأنشطة الإرهابية وتضييق الخناق عليها، والضغط على الجماعات للخروج من دائرة الإرهاب.

وقبل وَصْم جماعة أو تنظيم وتعريفه بالإرهابي؛ فإن الأمر يمر بمراحل وإجراءات داخلية معينة، تبدأ بمراقبة مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية باستمرار لأنشطة الجماعات الإرهابية الناشطة في جميع أنحاء العالم؛ لتحديد الأهداف المحتملة لتصنيفها بالإرهابية، وعند مراجعة الأهداف المحتملة لتصنيفها كإرهابية، لا ينظر مكتب مكافحة الإرهاب إلى الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها أي جماعة فحسب، ولكن أيضًا فيما إذا كانت المجموعة قد تشارك في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية محتملة في المستقبل أو تحتفظ بالقدرة والنية على تنفيذ هذه الأعمال.

وبمجرد تحديد الهدف يُعِدّ مكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأمريكية سجلًّا إداريًّا مفصلًا، وهو عبارة عن تجميع للمعلومات حول التنظيم المزمع تصنيفه إرهابيًّا؛ مما يدلّ على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.

وفي حال قرّر وزير الخارجية، بالتشاور مع المدّعي العام ووزير الخزانة، تصنيف منظمة ما إرهابية؛ فإته يتم إخطار الكونجرس بنية الوزير تصنيفَ المنظمة ومنحه 7 أيام لمراجعة القرار، حسب ما يتطلّبه قانون الهجرة والجنسية، ثم يتم إعلان تصنيف المنظمة أو الجماعة إرهابيةً في حال عدم ورود اعتراضٍ ما من الكونجرس، ويحق للمنظمة المصنفة إرهابيًّا تقديم استئناف على القرار في القضاء الأمريكي خلال 30 يومًا من إعلانه.

التداعيات القانونية

في حال تم تصنيف منظمة ما منظمةً إرهابية؛ فإنه يحظر على أفرادها وممثليها دخول الولايات المتحدة، كما يتم طرد أفرادها الموجودين بالفعل داخل البلاد، وهو ما قد يمثّل ضربة كبرى لقيادات وأفراد الجماعة الذين يقيم بعضهم في الولايات المتحدة أو يتردّدون عليها من حين لآخر للعلاج أو مباشرة بعض الأعمال.

كما ستحظر أمريكا على مواطنيها وكل من يخضع لسلطتها القضائية، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الموارد للأفراد التابعين للإخوان المسلمين، أو للكيان المعنوي للجماعة، بما في ذلك الأموال والسكن والتدريب والمشورة والأماكن الآمنة، وغيرها من أشكال الدعم الممكن.

كما ستشجع الولايات المتحدة غيرها من الدول على تصنيف الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية وفقًا لتصنيفاتهم الداخلية، كذلك ستفرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات المتعاملة مع الجماعة، وتمنع كل أشكال التبرعات أو المساهمات والمعاملات الاقتصادية مع هذا الكيان دوليًّا.