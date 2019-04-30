محمد بن مسعود - الدمام - نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السريلانكية "كولمبو" كل السعوديين المقيمين هناك بالمغادرة؛ وذلك نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة. وأهابت السفارة بالمواطنيين الموجودين في سريلانكا الاتصال بها، في حال التعرض لأي طارئ عبر هواتف السفارة، رقم 0094112682087 – 0094112682089، أو هاتف شؤون السعوديين رقم 0094722229966 سفارة المملكة في سريلانكا تنصح السعوديين بالمغادرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30 نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السريلانكية "كولمبو" كل السعوديين المقيمين هناك بالمغادرة؛ وذلك نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة. وأهابت السفارة بالمواطنيين الموجودين في سريلانكا الاتصال بها، في حال التعرض لأي طارئ عبر هواتف السفارة، رقم 0094112682087 – 0094112682089، أو هاتف شؤون السعوديين رقم 0094722229966 Advertisements 30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440 06:20 PM نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السريلانكية "كولمبو" كل السعوديين المقيمين هناك بالمغادرة؛ وذلك نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة. وأهابت السفارة بالمواطنيين الموجودين في سريلانكا الاتصال بها، في حال التعرض لأي طارئ عبر هواتف السفارة، رقم 0094112682087 – 0094112682089، أو هاتف شؤون السعوديين رقم 0094722229966 ، سفارة المملكة في سريلانكا تنصح السعوديين بالمغادرة ،

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