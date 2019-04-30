، تدريب قيادات تعليم عسير على اللغة الصينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجوني: البرنامج في إطار تحقيق رؤية 2030

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم، بفندق قصر أبها؛ البرنامج التدريبي لأبجديات اللغة الصينية، للقيادات التعليمية في الإدارة، بتنظيمٍ من إدارتَي التدريب والابتعاث للبنين والبنات.

وقال "الجوني": إن البرنامج يأتي في إطار تأثير التعليم بالسياق الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووفقًا لتطلُّعات القيادة الرشيدة.

وعبّر عن فخره واعتزازه بما أُنجز من جهود في إدارتَي التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم المنطقة، بقيادة سفر البريدي، وأحلام حبتر.

وتناول مشرف شؤون المعلمين الدكتور عبد الله القحطاني، أبجديات اللغة الصينية وجذورها، وأهميتها على عدة مستويات.

وتخلّل الورشة ورقة عمل قدَّمتها فدوى الراقدي، استعرضت من خلالها أنموذجًا في التحدث باللغة الصينية، كما قُدم عرضٌ مرئي ومعلومات عامة عن الثقافة الصينية.