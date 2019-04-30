بالصور.. أمير المدينة المنورة يُدشن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، بحضور عدد من العلماء والمشايخ والمسؤولين وأهالي المدينة المنورة، في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، في كلمة ألقاها أن من أهم منطلقات مشروع «خير أمة» تعزيز العمل بالأمر بالمعروف، ومنحه القسط الأوفر من الاهتمام؛ حيث إن الأمر بالمعروف مُقدّم على النهي عن المنكر، مشيرًا إلى أن مبادرة خير أمة عمل يَحمل اسمه من آية قرآنية كريمة ويستمد نوره من كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وعلينا أن نقدم النموذج الأمثل للقيم والصفات التي تبرز تميز ديننا الحنيف وقيمه الربّانية.

وأضاف أن مشروع «خير أمة» رسالة جليلة تستحق أن تنطلق من هذه المدينة، متمنيًا أن يلمس المجتمع المديني ثماره الطيبة بتضافر الجهود بين العلماء والمفكرين والمسؤولين والمواطنين لنشر القيم والأخلاق النبيلة.

وقال: «نحرص من خلال مبادرة خير أمة على تعزيز القيم والأخلاق وغرس الخير ونشر القيم الحميدة في المجتمع وهي من أعظم مقاصد الدين الحنيف ومن أعظم وسائل الرُّقي في الأمم والشعوب، مشيرًا إلى أن مدينة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أولى بهذا الفضل، ولهذا أدرك الجميع عِظم هذه الرسالة وجلال هذا المقصد فكان انطلاق هذا المشروع المبارك «خير أمة» في هذه المدينة المُباركة».

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وأردف أمير المنطقة أن مشروع خير أمة سيقوم بنشر القيم والأخلاق النبيلة، ومنها: الرحمة، بر الوالدين، الوسطية والاعتدال، نبذ العنف، حق الجار وحسن التعامل مع الآخرين، وذلك عبر الوسائل المتعددة والطرق المختلفة، ترغيبًا في الخير وقيامًا بالفضيلة ونشر القيم والأخلاق النبيلة ليكون إعانةً للمجتمع على الخير والرحمة.

وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي بالقيم التي تضمنتها مبادرة خير أمة، ومن ثم تكريم الرعاة والمشاركين وإطلاق الموقع الإلكتروني وحسابات المبادرة التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كلمة أشار خلالها إلى أن أمة الإسلام نالت خيريتها لأنَّها دعت إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، ونهت عن سيئ الأخلاق ورديئها، ومن أعظم ما دعت إليه الاجتماع والائتلاف، ومن أعظم ما نهت عنه التفرق والاختلاف والتحزب، مبينًا أن هذه المبادرة نشأت فكرة وتخطيطاً وبناءً وتنفيذًا، من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، فهو رائدها وعَّرابها.

من جهته، قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي في كلمته بحفل انطلاق المبادرة: إن الغاية من مبادرة خير أمة تزكية النفوس والوقوف على معاني الشرع المطهر وما فيه من جليل الغايات اعتقادًا وسلوكًا، مقدمًا شكره لأمير المنطقة على إطلاق المبادرة الهادفة لإشاعة الخير وبث مكارم الأخلاق.

عقب ذلك ألقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، كلمة أوضحت خلالها أن المبادرة تسعى إلى تمكين المجتمع وترسيخ وتنمية ما يملك من قيم أخلاقية، بأن يكون مجتمعنا مكتفيًا بذاته، ويقدم من خلال مؤسساته غير الربحية خدمات اجتماعية تنموية لأفراده، مؤكدة أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لن تدخر جهدًا في دعم هذه المبادرة الاجتماعية لتحقيق الهدف المنشود حسب رؤية أمير المنطقة.