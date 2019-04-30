«الصحة» توجّه إرشادات لازمة لمرضى ضغط الدم في رمضان

وجَّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الإرشادات الصحية، التي يجب على مرضى ضغط الدم اتباعها، خلال شهر رمضان المبارك .

وقالت الوزارة- في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه «عاجل»، إنّه يتوجب مراجعة الطبيب قبل حلول رمضان لتحديد القدرة على الصيام، وأهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرةً؛ حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل.

وأضافت، أنّه في حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم، يتم تناولها، أمّا في حال تذكرها في اليوم التالي، فلا يجب مضاعفة الجرعة، مشدِّدةً في الوقت نفسه على أنَّه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءًا من الوجبات نظرًا لاحتوائها على الخمائر، التي تساعد على خفض ضغط الدم، حسب البيان.

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وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، استمرارًا للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وكانت الوزارة، قد قالت في وقتٍ سابق، إنَّ الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الطعام، تساعد وبشكل فعَّال على تسهيل حركة المعتمر، وأوضحت ضمن السلسلة التوعوية لحملة «اعتمر بصحة»، أنَّ تناول كميات سوائل كافية يُعد من أهم النصائح الغذائية، التي يجب على المعتمر الحرص عليها.

وبيّنت «الصحة»، أنَّه من الأفضل للمعتمر تقسيم وجباته إلى ثلاث وجبات رئيسية، بالإضافة إلى وجبتين من الفواكه والخضروات، وأن يتجنَّب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية.

ونبهت إلى أنَّ الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد على تخفيف أعراض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى حصص معتدلة يسهم في تخفيف الوزن.