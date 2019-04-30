خلال ساعات.. هيئة الغذاء تبدأ تطبيق الحد الأقصى لكمية الملح في الخبز

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، غدًا الأربعاء (الأول من مايو 2019م) تطبيق اللائحة الفنية السعودية، الخاصة بـ«الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز»، التي تُلزم مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أقصى لكمية الملح في الخبز لا يزيد على 1 جرام لكل 100جرام من المنتج النهائي.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف «استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي»، ويأتي استكمالًا لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

وأضاف البيان أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت مؤخرًا حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى طرق حساب مستويات الملح في الخبز.

كما زار مفتشون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مؤخرًا، مصانع مخبوزات بمدينة الرياض، لتوعية العاملين فيها بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعدادًا لتطبيق لائحة ملزمة بهذا الخصوص بدءا من أول مايو 2019م، وامتدت زيارات مفتشي الهيئة التوعوية بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز إلى بقية المناطق.

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وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن المفتشين وزعوا على المصانع بوسترات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والفليبينية والأوردية، تتضمن معلومات عن آلية حساب مستويات الملح في الخبز بما يضمن عدم تجاوز النسبة المحددة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخذت في أواخر يناير الماضي، إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، إذ اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 «الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز»، التي وضعت حدًا أقصى لكمية الملح في الخبز.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، إن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف «استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي»، مضيفا أن منتجات الخبز تعد أحد أكثر الأغذية استهلاكًا في دول العالم كافة وبشكل يومي، وقد يكون مصدرًا رئيسًا لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولذلك أصدرت الهيئة تعميمًا لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن الهيئة ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 أبريل 2019م، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.

وأشار السلطان إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز​، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 جرام لكل 100 جرام من الخبز.