إدارة الخدمات بجامعة المجمعة.. نموذجٌ فريد على طريق رؤية 2030

حقّقت إدارة الخدمات بجامعة المجمعة، تميزًا إداريًّا وتقنيًّا؛ ما يمثّل نموذجًا يحتذى في توجُّه مختلف قطاعات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تقوم على شمولية العطاء ورفع مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل مع ترشيد النفقات.

ومؤخرًا، حصدت إدارة الخدمات جائزة خدمة المجتمع التي سُلِّمَت من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وواصلت تفوقها محليًّا ودوليًّا باجتياز أحد الأنظمة التقنية في مؤتمر جنيف لقمة المعلومات، وفوزها ضمن مسار التعاملات الحكومية، بالإضافة إلى فوز الإدارة بعددٍ من الجوائز المتعلقة بالجودة والتميز.

Advertisements

كما نال مدير الإدارة متعب بن محمد الميموني جائزة مديري الإدارات المميزين، وهي شواهد على التميُّز والإبداع في تقديم الخدمة، فيما يتعلق بجزء الإسهام في ترشيد الإنفاق ورفع كفاءات التشغيل، وذلك من خلال الوحدات الرقمية «آمن»، ورفع كفاءة التشغيل وشغل هذه الخطوط وترشيد الإنفاق وأيضًا في تدوير الخدمات التقنية «رابط وآمن وسالك»، وتحديث أسطول النقل ليكون مميزًا متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتُقدِّم الجامعة خدماتها في أعمال النقل المدرسي لما يفوق على 7500 طالبة يوميًّا من محافظات متعددة تشمل مراكزها وأحياءها بطرق رُسِمت لتغطي الخدمة جميع الفئات بعدد الخطوط على مدى سنوات دون تأثرها، في دلالة على رفع كفاءات التشغيل ضمن الخدمات المميزة في هذه الإدارة النموذجية والتي تعتبر مرجعًا لقطاعات كثيرة استفادت من الطرق المهنية لديها.

وشكّل دعم قيادة المملكة لمختلف الأجهزة عنصرًا رئيسًّا في تعزيز رفاهية وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى جهود مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن على التميز الدائم، ووكيلها الدكتور مسلم الدوسري ولمدير هذه الإدارة النموذجية متعب الميموني وفريقه المميز.