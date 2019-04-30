مصادر «عاجل»: الشبانة يعفي «الزهراني» من رئاسة المرئي والمسموع

أعفى وزير الإعلام، تركي الشبانة بصفته رئيسًا لـ«مجلس إدارة الهيئة العامّة للإعلام المرئي والمسموع»، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، بدر الزهراني.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن قيام الشبانة، بإجراء حركة تغييرات إداريّة كبيرة في منظومة الهيئة العامّة للإعلام المرئي والمسموع، وأن الإعلان الرسميّ سيكون خلال أيام.

ووفقًا لمصادر «عاجل»، فإن التغيير طال «الزهراني»، الذي شغل المنصب منذ شهر مايو الماضي، بعدما كان مشرفًا على قطاع السينما بالهيئة نفسها.