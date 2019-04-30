السفارة السعودية في سريلانكا تنصح المواطنين بالمغادرة

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى كل المواطنين الموجودين هناك بالمغادرة فورا؛ نظرًا للأوضاع الأمنية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في سريلانكا، تنصح سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، جميع المواطنين الموجودين في سريلانكا، بالمغادرة.

وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال عبر هاتفي السفارة (0094112682087 – 0094112682089)، أو على هاتف شؤون السعوديين (0094722229966).

وكانت السفارة أصدرت بيانًا أمس الإثنين، أوضحت فيه أنه نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الصديقة، تود سفارة المملكة في كولومبو، تنبيه المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات في سريلانكا للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، ابتداء من الإثنين، التزامًا بقانون الطوارئ، الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي، بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة، وتهيب السفارة بكل المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

ونعت السفارة يوم 22 أبريل الجاري، مواطنيها أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في العاصمة كولومبو.

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وأسفرت سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس يوم 21 أبريل الجاري، عن وفاة أكثر من 250 شخصًا وإصابة المئات.

وقررت السلطات في سريلانكا، حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، وقال رئيس سريلانكا ميثريبالا سيريسينا، إنه لجأ إلى قانون الطوارئ لإقرار الحظر بداية من الإثنين.

من جانبه، أوضح مكتب الرئيس، أن أي غطاء للوجه «يعوق التعرف على الهوية» يصبح ممنوعًا لأسباب أمنية

وبلغ عدد من اوقفتهم الشرطة منذ الهجمات الإرهابية أكثر من 150 شخصا في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن 140 آخرين من أتباع تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وتمكن خبراء الطب الشرعي في سريلانكا من تحديد هويات 42 أجنبيًا، قتلوا بالتفجيرات الإرهابية، وأعلنت الخارجية السريلانكية، بأنه لا يزال هناك 12 أجنبيًا، في عداد المفقودين وأنه لا تزال في المشرحة بقايا جثث بشرية لم تحدد هويات أصحابها.

ووفقا لوزارة الخارجية السريلانكية، فقد قتل 11 مواطنا من الهند، و6 من بريطانيا و4 من الصين و3 من الدنمارك، واثنين من كل من: السعودية وإسبانيا وتركيا، كما قتل ياباني وهولندي وبرتغالي وسويسري وأمريكي، وبنغالي، فيما لا يزال 5 أجانب يتلقون العلاج في المستشفى.