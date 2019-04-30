

طالبت السفارة السعودية في سريلانكا رعاياها السعوديين المغادرة مع تقديم كافة التسهيلات، وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا عبدالناصر الحارثي، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين وفي ظل الأوضاع الأمنية الراهنة وتوفر معلومات عن احتمالية وقوع تفجيرات إرهابية أخرى طالبت السفارة من رعاياها المغادرة. وأضاف الحارثي أنه تم تسهيل مغادرة 117 مواطنا، ومن يتواصل مع السفارة سيتم فوراً تأمين التذاكر لهم وتعديل حجوزاتهم وتأكيدها على طيران الخطوط السعودية لأن هناك حجوزات على طيران أجنبية، مبينا أن هناك عددا من الدول الأخرى طلبت من رعاياها المغادرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي لـ«دوت الخليج»: تسهيل مغادرة 117 مواطنًا الأراضي السريلانكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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