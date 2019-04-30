

باريس 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال زيارته الحالية إلى فرنسا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم في قصر الأليزيه وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافةً إلى استعراض ما تُوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات مشتركة وما يشهده مسار العمل الثنائي.

كما وُقع خلال الزيارة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات، النفط والغاز، والطب، والتعليم، والإعلام، وغيرها.

// انتهى //

19:45ت م

0248





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملك البحرين يلتقي الرئيس الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.