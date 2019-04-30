السعودية اليوم / محافظ العقيق يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بالباحة



الباحة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، اليوم بمقر المحافظة مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن القحطاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد محافظ العقيق، على حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة "وفقها الله " بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.

كما قدم الدكتور العتيبي شكره لمدير فرع وزارة الإسكان المهندس القحطاني ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة أعمال الإسكان بالمحافظة.

من جهته قدم المهندس القحطاني شكره لمحافظ العقيق، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان وحرصها على استكمال كافة برامجها، لكي يستفيد منها جميع أبناء الوطن الغالي.

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19:43ت م

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