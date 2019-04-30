انت الان تتابع تفاصيل خبر رد صارم من اليونايتد يقضي على أحلام "بن سلمان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:52 مساءً - ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالاستحواذ على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "قوبل بالرفض"، في ضربة قوية تُهدد كلياً مساعي الرجل لإتمام "صفقة المليارات".

وأوضحت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن "بن سلمان" أنهى أي اهتمام بشراء مانشستر يونايتد أحد أعرق الأندية الإنجليزية والأوروبية على الإطلاق.

وأشارت إلى أن خطوة الأمير السعودي جاءت بعدما أعلمت عائلة "غلايزر" الأمريكية، المالكة لمانشستر يونايتد، جهات سعودية بأنها "لا تفكر حالياً في بيع النادي، أو حتى إيجاد شريك يستحوذ على جزء من قيمة النادي".

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ولفتت إلى أن ممثلين عن "بن سلمان" التقوا مسؤولين من اليونايتد في مراكش المغربية، في الـ24 من فبراير المنصرم، في محاولة لدفع المفاوضات الخاصة بشراء النادي قدماً، لكن طلبهم قوبل بالرفض أيضاً.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت أن بن سلمان دخل في مفاوضات مع إدارة اليونايتد من أجل الاستحواذ على أسهم النادي الإنجليزي العريق، قبل بداية الموسم المقبل، مقابل 3.8 مليارات جنيه إسترليني (4.9 مليارات دولار أمريكي).

وكان مسؤول سعودي رسمي قد نفى في فبراير 2019، رغبة ولي العهد بشراء النادي الإنجليزي، واصفاً تلك الأخبار بأنها "عارية عن الصحة"، وهو ما كذبته الصحيفة البريطانية بالوقائع والأرقام.

يُذكر أنه منذ شاع عزم محمد بن سلمان على شراء أحد أكبر أندية العالم، ثارت تساؤلات مشروعة عن الهدف الحقيقي لتلك الخطوة الغريبة؛ إذ لم تُبدِ السعودية - على عكس قطر والإمارات- على مدار العقد الماضي أي رغبة حقيقية في دخول عالم الاستثمار الرياضي، خاصةً ما يتعلق بامتلاك أندية عريقة في القارة الأوروبية.