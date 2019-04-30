شكرا لقرائتكم صور.. سكب مادة حارقة على سيارة معلم في صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-30 صور.. سكب مادة حارقة على سيارة معلم في صامطة متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان تفاجأ معلم بمدرسة أبو حجر التابعة لمحافظة صامطة بجازان بسكب مادة حارقة على سيارته وذلك بعد انتهاء اختبار الطلاب بالمدرسة. وأقدم مجهولون على سكب مادة حارقة على سيارة جريد مباركي المعلم بمدرسة أبو حجر المتوسطة والثانوية بصامطة، فيما أكد بعض زملاء المعلم أنه بعد خروج الطلاب يوم أمس من الاختبارات وتصحيح الأوراق شاهدوا السيارة داخل فناء المدرسة وقد سكب عليها مادة سوداء ويتصاعد منها دخان. وتم إبلاغ الجهات المعنية حيث باشرت شرطة صامطة وأخذت الأدلة الجنائية وجرى تصوير السيارة. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سكب مادة حارقة على سيارة معلم في صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.