منخفض جوي مصحوب بكتلة رياح باردة نهاية الأسبوع

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تندفع كتلة هوائية باردة نحو شمال السعودية يوم الجمعة 3 مايو 2019، تعمل على تشكل منخفض جوي جاف، مصحوب بجبهة هوائية باردة وطقس مغبر في المنطقة الشمالية.

وترتفع فرص الأمطار المتفرقة والسحب الركامية في أجزاء مختلفة من المملكة باستثناء سواحل البحر الأحمر وتبوك، وتكون الأمطار خفيفة في معظمها ورعدية الطابع خاصة في جنوب غرب وشرق المملكة.

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ويحتمل هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في العاصمة الرياض وذلك ليلة الخميس وفجر الجمعة وتتجدد مع ساعات عصر ومساء الجمعة.

كما توقع المركز كذلك أن تعبر كتلة باردة أجواء المملكة بالأخص مع مساء الجمعة ويوم السبت ، مع تشكل منخفض جوي “جاف”، ويتمركز نهار الجمعة غرب العراق والبادية السورية الشرقية، وتعبر تدريجياً (عصر وليل الجمعة) كتلة هوائية باردة نحو الجوف وغرب ووسط الحدود الشمالية ولاحقا أثناء الليل وما بعد منتصف الليل نحو أجزاء من تبوك وشمال حائل.

ومن المتوقع أيضا تشكل موجة غبارية متوسطة الكثافة وتتركز في المنطقة الشمالية مساء الجمعة، تمتد للشرق يوم السبت لتشمل رفحاء وحفر الباطن.