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فاعلة خير تسهم بإطلاق سجينين معسرين بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أبدت فاعلة خير من محافظة جدة تفاعلها مع تفاصيل معاناة اثنين من النزلاء السعوديين الموقوفين منذ عدة أشهر في السجن العام بمدينة جازان وسجن محافظة ضمد، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محكمة التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء أقساط متراكمة لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وبحسب رئيس لجنة ” تراحم ” بمنطقة جازان، علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد هاتين الحالتين من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة ، وبعد التأكد من إعسارهما جرى تكليف رئيسة القسم النسائي عائشة بنت شاكر الزكري بالتواصل والتنسيق مع فاعلة الخير الداعمة لحملة تفريج كربة منذ سنوات والتي بادرت بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بقيمة تسعين ألف ريال مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما هذا اليوم الثلاثاء تمهيدا لعودتهما لمنزليهما لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرتيهما.
وبذلك يرتفع عدد النزلاء المطلق سراحهم بجهود لجنة تراحم هذا الأسبوع إلى ثمانية منهم نزيلة واحدة بمبالغ إجمالية تقدر بمائتين وعشرين ألف ريال.
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