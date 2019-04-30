الدعوى الجزائية الخاصة .. ما هي وعلى من ترفع؟

2019-04-30

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشفت وزارة العدل عن معنى الدعوى الجزائية الخاصة والضوابط القضائية والنظامية المرتبطة بها.

وقالت وزارة العدل عبر برنامج تعريف على تويتر: إن الدعوى الجزائية الخاصة هي دعوى يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة أو وراثة من بعده، يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة حتي لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.

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أما عن الأشخاص الذين يتم رفع الدعوى الجزائية الخاصة عليهم فقال برنامج تعريف :

ترفع الدعوى الجنائية الخاصة على كل من :

– المتهم إذا كان أهلاً.

– الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية.

– إن لم يكن للمتهم ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.