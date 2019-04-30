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الدعوى الجزائية الخاصة .. ما هي وعلى من ترفع؟
متابعات الخليج 365 -الرياض
كشفت وزارة العدل عن معنى الدعوى الجزائية الخاصة والضوابط القضائية والنظامية المرتبطة بها.
وقالت وزارة العدل عبر برنامج تعريف على تويتر: إن الدعوى الجزائية الخاصة هي دعوى يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة أو وراثة من بعده، يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة حتي لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
أما عن الأشخاص الذين يتم رفع الدعوى الجزائية الخاصة عليهم فقال برنامج تعريف :
ترفع الدعوى الجنائية الخاصة على كل من :
– المتهم إذا كان أهلاً.
– الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية.
– إن لم يكن للمتهم ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
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