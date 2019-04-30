الان تتابع ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة، اليوم، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني، وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء، صافح ولي العهد أعضاء مجلس النواب اليمني، مرحبًا بهم في المملكة العربية السعودية، ومتمنيًا لهم التوفيق لما فيه خدمة اليمن وشعبها الشقيق.

وأنصت الجميع بعد ذلك إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن نوح.

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ثم ألقى رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقائهم اليمنيين، والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وكرم وفادة أشقائهم اليمنيين، منوهًا في هذا الصدد بما قدم من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، والمساندة لافتتاح دور انعقاده في مدينة سيئون كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديرًا لقيمتها التاريخية.

وأكد أن هذه الخطوة مثلت إنجازًا تاريخيًا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.

وتطرق إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مبرزًا دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران مطالبًا التحالف باستمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى تتحرر من براثن المليشيا الحوثية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.