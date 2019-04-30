شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة وريما بنت بندر يستعرضان الجهود الإنسانية لـ«مركز الملك سلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك في مقر المركز بالرياض اليوم (الثلاثاء).

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واستعرض الدكتور الربيعة البرامج الإنسانية التي يقوم بها المركز وإسهاماته المتعددة في مختلف دول العالم التي وصلت إلى الآن 44 دولة أبرزها اليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأبدت الأميرة ريما بنت بندر سعادتها بالآداء المهني الفعّال لمركز الملك سلمان للإغاثة ومساعداته التي شملت دول عديدة حول العالم.