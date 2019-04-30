شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تستضيف اللقاء الـ16 لعمداء القبول والتسجيل بدول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تستضيف جامعة الملك خالد بأبها الاجتماع السادس عشر لعمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.

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وذكر عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي الدكتور وصل الله عبدالله السواط، أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي يتم عقدها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم العالي.

وأوضح السواط أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها عمداء القبول والتسجيل بجامعات دول المجلس بمتابعة وإشراف وتمثيل للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مواصلة مسيرة التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

وأشار أمين اللجنة، إلى أن جدول أعمال اللقاء يتضمن عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والممارسات في الجامعات الخليجية، معرباً عن خالص شكر وتقدير أعضاء اللجنة لمدير جامعة الملك خالد على تفضله بالموافقة على استضافة هذا اللقاء.