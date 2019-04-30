شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سريلانكا تنصح المواطنين بمغادرتها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا.
وكانت السفارة قد نبهت المواطنين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من أمس (الاثنين) 29 أبريل 2019، وذلك التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.
وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.
ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).
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