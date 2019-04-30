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السفارة في سريلانكا تنصح المواطنين بمغادرتها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا.

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وكانت السفارة قد نبهت المواطنين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من أمس (الاثنين) 29 أبريل 2019، وذلك التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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