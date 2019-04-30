شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة المُقدسة يفتتح المعرض الرمضاني الأول بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، مساء أمس (الاثنين)، معرض «ليالي رمضان» بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، والذي أقيم في فندق فوربوينتس بمكة المكرمة، بحضور مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي.

وقام القويحص بجولة في أنحاء المعرض، واستمع خلال ذلك إلى شرح موجز عن كل جناح من قبل المشاركين، واطلع على الأعمال التي ضمت عدداً من المجموعات للفنون التراثية العريقة والفن الحديث، إلى جانب اللوحات والمنحوتات النادرة التي تحاكي الحضارة على مر العصور، وشرح توضيحي لمرافق الفندق وما يضمه من وحدات وقاعات محاضرات.

وفي نهاية جولته، كرَّم أمين العاصمة المقدسة جميع المشاركين بشهادات خاصة نظير مشاركتهم الفعالة في إنجاح المعرض، الذي حظي بحضور كثيف من الزوار منذ أول يوم.