شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يبحث مع «الصليب الأحمر» الشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم (الثلاثاء)، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحي عليبي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية المشتركة بين الجانبين في اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقوم بجهود إنسانية وتنموية في إعادة الإعمار في اليمن.