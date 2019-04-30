شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يوقع مشروعاً لتوزيع المواد الغذائية والإيوائية لـ105 آلاف نازح في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم (الثلاثاء) مشروعاً لتوزيع المواد الغذائية والإيوائية لمحافظة صعدة اليمنية مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور الربيعة أن تكلفة المشروع تبلغ 109.600 دولار وهي عبارة عن 30 ألف سلة غذائية و1500 خيمة و3 آلاف بطانية و6 آلاف حقيبة ليستفيد 105.000 يمني نازح من مديريات محافظة صعدة في الجوف ومأرب وحضرموت.

وأكد الدكتور الربيعة اهتمام المركز بحياة الإنسان أينما كان وتوزيع الغذاء والدواء والمواد الإيوائية للمحتاجين بغض النظر عن الانتماءات، مشيراً إلى أن المركز سبق أن قدم الكثير من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحافظات اليمنية بما فيها التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية.