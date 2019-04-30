شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 970 سلة غذائية و3100 كرتون تمر في شبوة والجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة، الجوف، حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 970 سلة غذائية، تزن 71 طناً و870 كيلوغراما، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5820 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

وفي السياق، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3100 كرتون تمر على النازحين والمتضررين بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 18.600 فرد.

كما وُزّعت 230 خيمة و690 بطانية و460 بساطا للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 1380 فردا بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وسد الاحتياج الغذائي للمتضررين وتقديم العون للمحتاجين اليمنيين في مختلف المجالات.