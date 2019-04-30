«الدفاع»: توفر وظيفتين بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلنت وزارة الدفاع (ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) توفر وظيفتين شاغرتين ترغب في شغلهما بالكوادر السعودية، داعية الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم عليها عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected]) حيث إن آخر موعد للتقديم يوم الخميس 1440/8/27 الموافق 2019/5/2.
وأوضحت الوزارة أن الوظيفتين بمسمى «مدير المكتب الإستراتيجي»، مشترطة فيها درجة دكتوراه في التخطيط الإستراتيجي أو في إدارة المشاريع مع إلمام تام بمنهجية إدارة المشاريع الصحية الكبرى والمشاريع ذات الأولوية، والأخرى بمسمى «مدير الموارد البشرية»، مشترطة فيها درجة ماجستير في الموارد البشرية أو في الإدارة العامة أو في إدارة الأعمال مع شهادة معتمدة في تخصص الموارد البشرية HRCI أو CIPD أو SHRM أو HRBP مع إلمام تام بالموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الشروط هي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن لا تقل الخبرة عن 7 سنوات في ذات المجال، أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، كاشفة أن مقر العمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الرياض.
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