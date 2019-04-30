29 مليون مشاهدة تمنح جامعة الملك خالد درع اليوتيوب الفضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي أبها

تخطت المشاهدات على قناة عمادة التعليم الالكتروني بجامعة الملك خالد حاجز 29 مليون مشاهدة، إثر إنتجاها لـ 159 مقررا جامعيا نحو 8000 فيديو لـ 14 تخصصا، مما أسهم في منح شركة اليوتيوب التابعة لشركة قوقل Google الدرع الفضي نظير نجاح مبادرة المقررات المفتوحة في الوصول إلى نحو 100 ألف مشترك على قناتها في اليوتيوب، إذ بلغ عدد المشتركين في القناة نحو 200 ألف مشترك من 169 دولة.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي بهذا الإنجاز مقدما شكره لعميد التعلم الالكتروني ومنسوبي العمادة على هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات حققتها العمادة وأسهمت في رفع سمعة الجامعة في هذا المجال.

من جهته أوضح عميد التعليم الالكتروني الدكتور فهد الأحمري "منذ وقت مبكر تبنت عمادة التعلم الالكتروني بجامعة الملك خالد مبادرة المقررات المفتوحة للجميع على اليوتيوب إيمانا منها بأهمية إثراء المحتوى الالكتروني على الانترنت ودوره الفعال في دعم العملية التعليمية، وحرصا على تتويج الجهود التي بذلت والتميز في تقديم محتوى احترافي".

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يذكر أن عمادة التعلم الالكتروني بالجامعة حصدت 3 جوائز ضمن جائزة مدير الجامعة للتحول الرقمي:

1- جائزة فرع التعليم الرقمي للجهات في مبادرة منصة KKUx، تم من خلالها تقديم 18 مهارة من خلال 957 فيديو متخصصا في مهارات المستقبل، متاحة للجميع مجانا عبر الانترنت.

2- جائزة فرع التمكين والتأهيل الرقمي للجهات في مبادرة منصة (تزامن) بلغ عدد الندوات التي قدمتها هذا العام 43 ندوة، شارك في تقديمها 46 متحدثا، وبلغ عدد المستفيدين من المنصة 5400 مستفيد من 19 دولة حول العالم.

3- جائزة المعرفة الرقمية للأفراد حصل عليها مدير التدريب بعمادة التعلم الالكتروني محمد جارالله، نظير جهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية في تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات المعرفة الرقمية، بالإضافة إلى إسهاماته المجتمعية والبحثية في هذا المجال.