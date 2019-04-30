، بعد فيديو"البغدادي".."عبد المهدي": "داعش" لا يزال خطراً على العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يحدد في أي بلد جرى تصويره

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم (الثلاثاء)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كامنًا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته.

وأوضح "عبدالمهدي" أن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي جرى تصويره في منطقة نائية.

ولم يحدد "عبدالمهدي"، وفقًا لـ"رويترز"، في أي بلد تقع تلك المنطقة، لكنه قال: "إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، الذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر أمس، محاولة لدعم أنصار التنظيم الذي سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات".

