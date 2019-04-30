السعودية اليوم / بلدي تبوك يدرس التقييم البيئي لعدد من المواقع بالمنطقة



تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، أمس اجتماعه الـ46 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضاءه، وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الجلسة ومنها مطالبة المجلس لأمانة منطقة تبوك تزويد المجلس بدراسة تقييم بيئية شاملة ومعتمدة من إحدى الجهات المؤهلة والمعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمشروع مرمى النفايات الجديد والمواقع الاخرى.

كما جرى مناقشة التوسع في عدد جسور المشاة إضافة لما هو قائم الآن مقترحاً عدد 6 مواقع داخل مدينة تبوك، ووعدت الامانة بدراسة هذه المواقع.

واختتم المجلس اجتماعه بدارسة عدد من المقترحات، التي تهدف إلى تطوير مدينة تبوك وتم حيالها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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18:11ت م

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