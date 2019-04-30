

حائل 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل, ونائب رئيس المجلس الأمين العام الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان والمشرف على لجنة الحوار الوطني بالمنطقة علي العريفي .

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجميع منوهاً بأهمية لغة الحوار الهادفة للوصول إلى مجتمع حضاري متفهم لأهمية دوره في بناء هذا الوطن وطموحه دوماً عنان السماء .

وأشاد سموه بدور جامعة حائل وتبنيها برامج مجتمعية متنوعة وعلى رأسها مثل هذه المحاضرات والندوات والفعاليات الحوارية وتعريف طلاب الجامعة بمهارات وفنون إدارة الحوار المقنع والمفيد .

من جهته أوضح معالي مدير جامعة حائل أن الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من أجل التعاون في تنفيذ جلسات حوارية، وتبادل معرفي وبرامج تدريبية تستهدف الشباب خاصة الطلاب والطالبات وذلك بهدف تعزيز ثقافة الحوار والمحافظة على الوحدة الوطنية، معرباً عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر للجامعة وأنشطتها.

كما شكر رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الجامعة وحرصهم على مستقبل شباب وفتيات الوطن والمنطقة .

// انتهى //

17:41ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير جامعة حائل ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.