السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تنشر فرق طبية إضافية في طرابلس



جنيف 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية نشر فرق طبية إضافية في العاصمة الليبية طرابلس مع تصاعد النزاع للمساعدة في علاج المصابين، والتنسيق لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المنشآت الصحية التي تخدم آلاف النازحين الفارين من العمليات العسكرية.

وأفاد مكتب المنظمة في طرابلس بسقوط 300 قتيل منذ بدء القتال مطلع أبريل الجاري، وإصابة 1600 ، ونزوح 40 ألف من منازلهم يعيشون لدى أقاربهم أو في مراكز تجمع النازحين.

ونشرت المنظمة 3 فرق طبية جديدة من الجراحين وأطباء التخدير وأخصائيي العظام للمساعدة في إنقاذ الأرواح، وأجروا حتى الأن 144 عملية كبيرة معقدة و 104 عمليات متوسطة التعقيد.

وتقدم المنظمة الدعم لعدد من المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في طرابلس بالمستلزمات الطبية، كما قامت بتفعيل نظام للرقابة والكشف السريع عن الأمراض لتجنب تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.

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17:27ت م

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