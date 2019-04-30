السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية



بيروت 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون اليوم في بيروت قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية جيمس مالوي والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين جيشي البلدين، خصوصا التعاون في مجال تدريب القوات البحرية وتجهيزها.

// انتهى //

17:25ت م

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