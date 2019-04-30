السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل مدير التعليم بالمنطقة والطالب العنزي



حائل 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني والطالب في المرحلة الثانوية بمدينة حائل محمد العنزي, الذي عثر على مبلغ مالي مفقود وأعاده بعد بحث منه وعناء عن صاحبه.

وفي مستهل الاستقبال أثنى سموه على تصرف الطالب وموقفه غير المستغرب على شباب الوطن, مبيناً أنه بهذا الفعل أصبح قدوة حسنة ومثالاً حياً لأخلاق الطلاب في مراحل التعليم المختلفة, مؤكداً وقوفه مع الطالب وأسرته واهتمامه المباشر بحالة والده المرضية.

وقال: "إن تصرف الطالب جاء نتيجة تربية من أسرته واهتمام من معلميه ومدرسته, حاثاً على الاهتمام والعمل لإبراز هذه النماذج المضيئة من طلاب المدارس .

من جانبه أعرب الدكتور الثويني عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على مبادرته بتكريم الطالب العنزي, عاداً اهتمام سموه محفزاً لبذل الجهد لخدمة المسيرة التعليمية بإذن الله .

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17:24ت م

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