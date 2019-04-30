السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة يكمل استعداداته لشهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أكمل فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بجميع قطاعاته من موارد بشرية ومادية استعداداته لشهر رمضان المبارك, وذلك في سبيل توفير الراحة لأهالي وزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد بن سعد الحربي أن فرع الوزارة يسعى من خلال استنفار جميع قطاعاته للإسهام في توفير أعلى معايير الراحة لأهالي وزوار المدينة المنورة من خلال تنفيذ خطة تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق, وذلك ضمن مبادرة السلامة على الطريق.

وأبان الحربي أن من ضمن استعدادات فرع وزارة النقل بالمدينة لشهر رمضان المبارك, جرى التنسيق مع عدد من الجهات الأمنية "المرور, وأمن الطرق, والدفاع المدني" وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة, وتحديث خطط الطوارئ دورياً, وتهيئة بعض أجزاء الطرق لاستخدامها كمهابط للطائرات عند القيام بعمليات الانقاذ والإخلاء والإغاثة, وتحديث طرقاً بديل لاستخدامها في حال تعطل الطرق الرئيسة لأي سبب, والمتابعة الدورية لمراقبي السلامة للتأكد من حالة السياج بالطرق ومعالجة المقطوع منها لمنع دخول الحيوانات, وتنفيذ مصائد للحيوانات عند المناطق التي يكثر فيها قطع السياج لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الطريق.

وبين الحربي أن من ضمن الاستعدادات الخاصة بالطرق لتوفير السلامة وضع عواكس (عيون القطط) على الطرق لرفع مستوى السلامة وتحديد مسار السيارات, كما جرى تنفيذ عواكس على الحواجز الخرسانية لزيادة مستوى السلامة على الطرق.

وأشار الحربي إلى أن فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة حريص على رفع مستوى كفاءة العمل به, وذلك بتوفير التواصل مع المواطنين, حيث جرى تحديد أسماء المسؤولين بالفرع الذين يمكن الاتصال بهم في حالات الطوارئ, كما جرى تخصيص الرقم المجاني (938) لاستقبال البلاغات الطارئ.

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17:14ت م

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