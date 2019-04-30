السعودية اليوم / انعقاد اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون في عُمان



مسقط 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤسـاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون في سلطنة عُمان اليوم، اجتماعهم الـ16، برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية في سلطنة عُمان الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وفي مستهل أعمال الاجتماع ألقى معالي وزير الخدمة المدنية العماني "رئيس الاجتماع", كلمة أشاد فيها بما وصلت إليه أجهزة الخدمة المدنية والإدارية بدول مجلس التعاون من تطور نوعي في أنظمتها وأداءها تضاهي بها أعرق الدول وأكثرها تطوراً في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الرغبة الصادقة لأبناء دول المجلس من مسؤولين ومواطنين في الرقي بدولهم الى أعلى مراتب التطور في شتى المجالات وعلى رأسها مجالات الإدارة العامة في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وأوضح معاليه أن استضافة سلطنة عُمان لحفل تكريم الكفاءات الإدارية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية الذي أقرته لجنة وزراء ورؤسـاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول المجلس في اجتماعها الـ15 يأتي تقديراً للجهود المثمرة لشخصيات قيادية وكفاءات إدارية كانت لها بصمات واضحة ومشرفة في الارتقاء بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس.

من جهته ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود الملموسة التي تبذلها لجنة وزراء ورؤسـاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول المجلس في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية، مثمنا ما أنجزته اللجنة الموقرة من مشروعـات وبرامج عـمل مشتركة في هذا المجال.

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى مواصلة العمل من خلال تأهيل والتدريب الوظيفي للكوادر البشرية بدول المجلس لتمكينهم من مواصلة مسيرة الخير والعطاء في مختلف المجالات، وتحقيقا للأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- ، الرامية إلى الارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية في دول المجلس وصولا إلى التكامل المنشود في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس.

وأكد الدكتور الزياني الدور الحيوي والفاعل لأجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون في إنجاح المسيرة التنموية المستدامة في دول المجلس، وذلك من خلال ما قامت به من جهود موفقة في تحقيق الكفاءة في الوزارات والأجهزة والهيئات الرسمية، وسن الأنظمة والاجراءات الكفيلة بضمان حقوق العاملين في قطاعات الخدمة المدنية وتحديد الواجبات والمسؤوليات المكلفين بها، وتوفير البيئة السليمة الملائمة لإنجاز الأعمال والمهام، اضافة الى تأهيل القيادات الإدارية على مختلف المستويات وصقل قدراتها.

وثمن المبادرة الكريمة التي أقرتها اللجنة الموقرة في اجتماعها الخامس عشر والمتمثلة في تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والذي بادرت سلطنة عُمان باستضافة أول حفل تكريم بمباركة سامية من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، وبرعاية كريمة من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

// انتهى //

17:14ت م

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