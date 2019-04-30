السعودية اليوم / اختتام تمرين أسد الجنوب 3 بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الفرنسية بالمنطقة الشرقية



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

اختتم بالمنطقة الشرقية اليوم تمرين أسد الجنوب 3 الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية

حيث بدأ الحفل بجولة على مواقع تنفيذ التمرين، عقب ذلك ألقى قائد المنطقة الشرقية كلمة أوضح فيها أن العلاقات السعودية الفرنسية تتمتع بعمق تاريخي طويل بُنيت على الثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين ولقد كان للتعاون العسكري بين البلدين النصيب الأكبر ومن ذلك تمرين أسد الجنوب 3 وما لهذا التمرين من أهداف عديدة أهمها تأصيل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل المعلومات وزيادة الخبرات والتركيز على تدريب القادة على مختلف المستويات.

كما ألقى مدير التمرين اللواء الركن محمد بن علي الأسمري كلمة أكد من خلالها ‏أن هذا التمرين امتداد إلى التعاون العسكري بين البلدين وهو جزء من مجالات التعاون العديدة التي تعكس مدى عمق العلاقة التي تربط بين البلدين والمبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين .

كما ذكر أن هذا التمرين نفذ على أربعة مراحل : المرحلة الأولى إعداد وتفعيل شبكة القيادة والسيطرة وتجهيز الخلايا، و المرحلة الثانية تنفيذ خطوات صنع القرار العسكري بين الجانبين، والمرحلة الثالثة إعداد وتشغيل مراكز المشبهات و شبكة الاتصال وتنفيذ تمرين تجريبي للأحداث العملياتية، والمرحلة الرابعة تنفيذ تمرين المشبهات للجانبين وقد شمل ذلك ( العمليات العسكرية والعمليات العسكرية المدنية) .

بعدها صرح اللواء الفرنسي غيوم دوبريل قائد مكتب العمليات والتدريب في القوات البرية الفرنسية لوسائل الإعلام أن هذا التمرين مهم بالنسبة لبلادنا ويصب في مصلحة التعاون ‏في جميع المجالات وخاصة المجالات العسكرية بين الجانبين ولقد بدأنا في هذا التعاون منذ سنوات مضت وهذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتبادل المعلومات بين الجانبين وفي المستقبل نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانب السعودي الفرنسي وخاصه في الجانب العسكري للقوات البرية.

وفي الختام عزف السلام الملكي السعودي والسلام الوطني لجمهورية فرنسا بعدها تم إنزال الأعلام .

// انتهى //

17:13ت م

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الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واساختتم بالمنطقة الشرقية اليوم تمرين أسد الجنوب 3 الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب الفرنسي، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني نيابةً عن معالي قائد القوات البرية ،ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية اللواء الركن علي بن عبدالرحمن القحطاني ،وقائد مكتب العمليات والتدريب في القوات البرية الفرنسية اللواء غيوم دوبريل.حيث بدأ الحفل بجولة على مواقع تنفيذ التمرين، عقب ذلك ألقى قائد المنطقة الشرقية كلمة أوضح فيها أن العلاقات السعودية الفرنسية تتمتع بعمق تاريخي طويل بُنيت على الثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين ولقد كان للتعاون العسكري بين البلدين النصيب الأكبر ومن ذلك تمرين أسد الجنوب 3 وما لهذا التمرين من أهداف عديدة أهمها تأصيل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل المعلومات وزيادة الخبرات والتركيز على تدريب القادة على مختلف المستويات.كما ألقى مدير التمرين اللواء الركن محمد بن علي الأسمري كلمة أكد من خلالها ‏أن هذا التمرين امتداد إلى التعاون العسكري بين البلدين وهو جزء من مجالات التعاون العديدة التي تعكس مدى عمق العلاقة التي تربط بين البلدين والمبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين .كما ذكر أن هذا التمرين نفذ على أربعة مراحل : المرحلة الأولى إعداد وتفعيل شبكة القيادة والسيطرة وتجهيز الخلايا، و المرحلة الثانية تنفيذ خطوات صنع القرار العسكري بين الجانبين، والمرحلة الثالثة إعداد وتشغيل مراكز المشبهات و شبكة الاتصال وتنفيذ تمرين تجريبي للأحداث العملياتية، والمرحلة الرابعة تنفيذ تمرين المشبهات للجانبين وقد شمل ذلك ( العمليات العسكرية والعمليات العسكرية المدنية) .بعدها صرح اللواء الفرنسي غيوم دوبريل قائد مكتب العمليات والتدريب في القوات البرية الفرنسية لوسائل الإعلام أن هذا التمرين مهم بالنسبة لبلادنا ويصب في مصلحة التعاون ‏في جميع المجالات وخاصة المجالات العسكرية بين الجانبين ولقد بدأنا في هذا التعاون منذ سنوات مضت وهذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتبادل المعلومات بين الجانبين وفي المستقبل نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانب السعودي الفرنسي وخاصه في الجانب العسكري للقوات البرية.وفي الختام عزف السلام الملكي السعودي والسلام الوطني لجمهورية فرنسا بعدها تم إنزال الأعلام .// انتهى //17:13ت م0211

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