

الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

افتتحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد اليوم في مبنى الوزارة، الحضانة الأولى لأطفال موظفات جهاز الوزارة، التي تأتي كإحدى مخرجات مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال الهادفة إلى زيادة عدد الحضانات في مقارّ عمل الموظفات، لخدمة الأمهات العاملات في مقر وزارة التعليم، كما سيضيف افتتاحها نتائج ملموسة لمخرجات عملهن وتحقيق الأمن والأمان للطفل وبناء شخصية متوازنة في جميع المجالات النمائية .

حول ذلك أوضحت مدير عام الطفولة المبكرة ندى السماعيل أن آلية القبول للحضانة ستكون على ثلاث مستويات ، الفئة الأولى من الشهر إلى السنه، والفئة الثانية من السنة إلى السنتين، والفئة الثالثة من السنتين إلى الثلاث سنوات، وفقا لثلاث فصول، وعبر برنامج تربوي تعليمي يحقق للطفل المهارات المطلوبة في جميع المجالات المعرفية والعاطفية والاجتماعية والجسمية واللغوية .

// انتهى//

17:12ت م

0210





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العواد تفتتح الحضانة الأولى لأطفال موظفات جهاز الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.