السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف ينهي استعدادته لإستقبال شهر رمضان



سكاكا 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف كافة استعدادته لإستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، بالوقوف على احتياجات المساجد ومستلزماتها وصيانتها، وإنشاء فرق صيانة توجه بشكل عاجل حسب الحاجة بإشراف إدارة الصيانة الذاتية، والانتهاء من أعمال الفرش لأكثر من أربعة عشر مسجداً كدفعة أولى .

كما كلف مدير عام فرع الوزارة بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح المكاتب التعاونية ومركز الدعوة بالمنطقة بتنظيم عدد من الكلمات الإرشادية والتوعوية بما يتناسب مع روحانية شهر رمضان المبارك بمقر مخيمات إفطار الصائمين وفي المساجد بعد الصلوات المفروضة.

ووجه الشيخ السائح بإنهاء إجراءات تعيين الأئمة والمؤذنين الذين تمت الموافقة عليهم ، ومتابعة المساجد من قبل المراقبين وموظفي الفرع لمتابعة التزامهم بتعاميم الوزارة والتقيد بها.

وأوضح الشيخ محمد السائح أن الفرع وبتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ ، قد عمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة باكتمال الخدمات لبيوت الله والعناية بالدعوة إلى الله تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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17:08ت م

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