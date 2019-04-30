السعودية اليوم / سفير المملكة لدى روسيا يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي



موسكو 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وأفاق تطويرها.

// انتهى //

17:07ت م

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