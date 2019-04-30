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2019-04-30 السفارة لدى سريلانكا تنصح المواطنين بالمغادرة فورًا متابعات الخليج 365 - الرياض نصحت السفارة السعودية لدى سريلانكا المواطنين المتواجدين هناك بسرعة مغادرة البلاد فورًا نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية.

وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة السعودية في كولومبو كافة المواطنين الموجودين بالمغادرة. Advertisements









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