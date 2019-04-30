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2019-04-30 رابط القبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية متابعات الخليج 365 - الرياض ​بدأت وزارة الدفاع منذ أمس في فتح بوابة القبول للتقديم على معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لحملة الثانوية العامة والصناعية.

شروط التقديم العامة الشروط العامة : Advertisements أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

ألا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على أربعين عاماً .

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة. رابط التقديم ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول (هنا).









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