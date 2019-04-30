بعد تقديم موعد حساب المواطن.. طريقة تعديل دخل التابع

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة تعديل دخل التابع، في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون إيداع دفعة شهر مايو المقبل.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردا على استفسار أحد المواطنين بهذا الشأن : بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى “الإجراءات”) وتعديل الدخل ثم حفظ.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 كان أعلن تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر تويتر إنه تقرر أن يكون صرف الدفعة التالية بعد 10 أيام من تاريخ اليوم أي في اليوم التاسع من شهر مايو 2019.

وكان من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 مايو كما هو متبع وفقا للآليات المعتمدة سلفا.

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وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.