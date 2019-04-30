أبرز الأوامر السامية والقرارات الوزارية المحددة لاختصاصات النيابة العامة

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت النيابة العامة الأوامر الملكية والقرارات الوزارية المتعلقة بانعقاد الاختصاصات النوعية لجانب النيابة العامة.

ودعت النيابة العامة متابعات الخليج 365 والمقيم إلى الاطلاع على الأوامر الملكية والسامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بانعقاد الاختصاصات النوعية لجانب النيابة العامة.

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وتضمن الأوامر والقرارات التي نشرتها النيابة العامة ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكذلك الأمر الملكي الصادر في 12 فبراير 2019 والقاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك.

يذكر أن النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.