تعرف على قيمة دعم حساب المواطن قبل إيداع دفعة مايو

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ 8 من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين يوم التاسع من شهر مايو المقبل فيما تتواصل عملية التسجيل للاستفادة من دفعة يونيو 2019.

ويمكن معرفة قيمة الدعم الذي سيحصل عليه المستفيدون من الدفعة المقبلة عن طريق استخدام حاسبة حساب متابعات الخليج 365 وهي حاسبة تقديرية مدمجة في موقع البرنامج تتيح للأشخاص احتساب الدعم بشكل تقديري.

وتتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر تويتر إنه تقرر أن يكون صرف الدفعة التالية بعد 10 أيام من تاريخ اليوم أي في اليوم التاسع من شهر مايو 2019.

وكان من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 مايو كما هو متبع وفقًا للآليات المعتمدة سلفا.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.